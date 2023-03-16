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Блогер Лерчек попрощалась с подписчиками из зала суда: "Телефон в руках последние минуты"

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Шоу-бизнес

Известным блогерам Артёму и Валерии Чекалиным, проходящим по делу о неуплате налогов, запретили пользоваться Интернетом.

Блогер Лерчек попрощалась с подписчиками из зала суда: "Телефон в руках последние минуты"

Известная блогер Лерчек (Валерия Чекалина) обвиняется в неуплате налогов на сумму 300 миллионов рублей. Сегодня состоялось слушание по делу. Результат заседания не оглашается. Сама Лерчек лишь опубликовала пост в своём блоге, где попрощалась с подписчиками.

"Так сложно было выбирать фотографии для этого поста… Особенно когда телефон в руках последние минуты", — написала Чекалина.

Сообщается, что суд ограничил Чекалиных в использовании телефона и Интернета.

Также сегодня стало известно, что блогеру было выдвинуто ещё одно обвинение. Теперь Лерчек обвиняется в отмывании денег на сумму 130 миллионов рублей.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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