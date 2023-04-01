После победы над Дациком боксёр из США Кевин Джонсон попросил у Путина российский паспорт

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

После победы над российским бойцом Вячеславом Дациком американский боксёр Кевин Джонсон прямо с ринга обратился к Владимиру Путину с просьбой о российском гражданстве.

"Я хотел бы сказать уважаемому президенту Владимиру Путину: если вы смотрите это и если вы слушаете. Я, Кевин Джонсон, хочу переехать в Москву и стать здесь полноправным жителем", — заявил спортсмен.

Он надеется, что российский президент одобрит его просьбу и позволит подать заявление на получение российского паспорта.

"Я хотел бы, чтобы Россия стала моим домом", — резюмировал Джонсон.

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