Психолог Самбурский объяснил, как перестать срывать злость на близких людях: изучить свои эмоции и устранить негатив

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал о причинах срыва злости на близких людях. Специалист отметил, что главная проблема состоит в том, что человек долгое время сдерживает эмоции, а потом не может их контролировать.

Самбурский заявил, что в повседневной жизни люди зачастую не показывают своих негативных эмоций или злости. Он отметил, что важно "экологично злится" не обижаяя близких людей.

"И здесь появляется второе правило: не умеете злиться экологично — не злитесь и уходите, чтобы избежать конфликта", — сказал психолог.

Также психолог подчеркнул, что человек может и не замечать скапливания в себе негатива, но незначительная ситуация способная вызвать несвойственную злость и агрессию.

Эксперт сообщил, чтобы преодолеть неумение злиться, нужно изучить собственные эмоции, определить, какой фактор является провоцирующим в той или иной ситуации и постараться его устранить. Если человеку не удаётся самостоятельно справиться с этим, то необходимо обратиться к специалистам, отмечает Самбурский. Об этом передаёт Газета.Ru.

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