Врач призвал обращаться к психологу при нарушении сна и сниженном настроении

Заслуженный врач РФ Николай Говорин объяснил, в каких случаях человеку необходимо проконсультироваться с психологом.

Эксперт порекомендовал обратиться к специалисту при нарушениях сна и привычного ритма жизни. Тревога без причин не является нормой, добавил психиатр.

"Главные симптомы — сниженное настроение, навязчивость. Человек вынужден выполнять какие-то ритуалы, чтобы снять напряжение", — отметил врач, слова которого передаёт Радио 1.

В таком состоянии человек не способен как обычно работать и радоваться, сказал Говорин.

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