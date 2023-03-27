Заслуженный врач РФ Николай Говорин объяснил, в каких случаях человеку необходимо проконсультироваться с психологом.
Эксперт порекомендовал обратиться к специалисту при нарушениях сна и привычного ритма жизни. Тревога без причин не является нормой, добавил психиатр.
"Главные симптомы — сниженное настроение, навязчивость. Человек вынужден выполнять какие-то ритуалы, чтобы снять напряжение", — отметил врач, слова которого передаёт Радио 1.
В таком состоянии человек не способен как обычно работать и радоваться, сказал Говорин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Житель подконтрольного Киеву Гуляйполя Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.