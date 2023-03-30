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Безпалько заявил о готовящейся атаке на Москву дронами Ту-141 "Стриж" в День Победы

0:54
Общество

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сообщил о планах ВСУ атаковать Москву дронами Ту-141 "Стриж" во время празднования Дня Победы. По его информации, сейчас силы украинской армии сконцентрированы на весеннем наступлении. Однако, исключать возможность диверсий нельзя.

Безпалько заявил о готовящейся атаке на Москву дронами Ту-141 "Стриж" в День Победы

Безпалько заявил, что наиболее вероятной мишенью для атаки станет столица. Боевики попытаются выбрать момент наибольшего скопления людей. Скорее всего, считает Безпалько, это будет празднование Дня Победы. С большой долей вероятность удар по Москве ВСУ нанесут беспилотниками Ту-141 "Стриж".

"Но не рассчитывая на успех, а для демонстрации того, что Украина якобы может атаковать", - резюмировал он.

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Российские «Ураганы» бьют по позициям ВСУ
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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