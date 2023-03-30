Безпалько заявил о готовящейся атаке на Москву дронами Ту-141 "Стриж" в День Победы

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сообщил о планах ВСУ атаковать Москву дронами Ту-141 "Стриж" во время празднования Дня Победы. По его информации, сейчас силы украинской армии сконцентрированы на весеннем наступлении. Однако, исключать возможность диверсий нельзя.

Безпалько заявил, что наиболее вероятной мишенью для атаки станет столица. Боевики попытаются выбрать момент наибольшего скопления людей. Скорее всего, считает Безпалько, это будет празднование Дня Победы. С большой долей вероятность удар по Москве ВСУ нанесут беспилотниками Ту-141 "Стриж".

"Но не рассчитывая на успех, а для демонстрации того, что Украина якобы может атаковать", - резюмировал он.

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