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Жириновский предсказал судьбу Ивана Урганта: Всё знал заранее

1:34
Общество

Найдено новое подтверждение того, что Владимир Жириновский обладал пророческим даром. Лидер ЛДПР предрёк злоключения Ивана Урганта ещё в 2021 году.

Жириновский предсказал судьбу Ивана Урганта: Всё знал заранее

В год, когда в мире и в России свирепствовал коронавирус, гостем программы "Вечерний Ургант" стал Владимир Жириновский.

Российский политик предвидел и закрытие передачи, и гонения на Ивана Урганта.

Ранее сообщалось, что Жириновский предсказал будущее Максима Галкина*.

Эпатажный лидер партии подарил телеведущему картинку с намёком на то, что его передача не просуществует долго.

"Шоу закрыто, ведущий арестован", — сказал Владимир Вольфович.

Поинтересовался Жириновский и о семейном положении шоумена.

— Семья есть? Дети, жена?

— Есть и дети, и жена.

— С женой надо развестись, потому что вы будете числиться как враг народа, — дал совет телеведущему политик.

В ответ Иван Ургант только рассмеялся, не предполагая, насколько его гость был близок к истине.

Интернет-пользователей впечатлили заявления лидера ЛДПР.

"Всё знал заранее";

"У кого-то Ванга, а у нас Жириновский. Да ещё и в записи всё сохранилось";

"Как в воду смотрел";

"Знал, что гонения начнутся";

"Провидец", — комментировали видео в Сети.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Владимир Жириновский в гостях у Урганта. Самый эпичный выпуск. Интересная нарезка.
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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