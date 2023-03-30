Найдено новое подтверждение того, что Владимир Жириновский обладал пророческим даром. Лидер ЛДПР предрёк злоключения Ивана Урганта ещё в 2021 году.
В год, когда в мире и в России свирепствовал коронавирус, гостем программы "Вечерний Ургант" стал Владимир Жириновский.
Российский политик предвидел и закрытие передачи, и гонения на Ивана Урганта.
Ранее сообщалось, что Жириновский предсказал будущее Максима Галкина*.
Эпатажный лидер партии подарил телеведущему картинку с намёком на то, что его передача не просуществует долго.
"Шоу закрыто, ведущий арестован", — сказал Владимир Вольфович.
Поинтересовался Жириновский и о семейном положении шоумена.
— Семья есть? Дети, жена?
— Есть и дети, и жена.
— С женой надо развестись, потому что вы будете числиться как враг народа, — дал совет телеведущему политик.
В ответ Иван Ургант только рассмеялся, не предполагая, насколько его гость был близок к истине.
Интернет-пользователей впечатлили заявления лидера ЛДПР.
"Всё знал заранее";
"У кого-то Ванга, а у нас Жириновский. Да ещё и в записи всё сохранилось";
"Как в воду смотрел";
"Знал, что гонения начнутся";
"Провидец", — комментировали видео в Сети.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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