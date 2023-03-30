Жириновский предсказал судьбу Ивана Урганта: Всё знал заранее

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Найдено новое подтверждение того, что Владимир Жириновский обладал пророческим даром. Лидер ЛДПР предрёк злоключения Ивана Урганта ещё в 2021 году.

В год, когда в мире и в России свирепствовал коронавирус, гостем программы "Вечерний Ургант" стал Владимир Жириновский.

Российский политик предвидел и закрытие передачи, и гонения на Ивана Урганта.

Ранее сообщалось, что Жириновский предсказал будущее Максима Галкина*.

Эпатажный лидер партии подарил телеведущему картинку с намёком на то, что его передача не просуществует долго.

"Шоу закрыто, ведущий арестован", — сказал Владимир Вольфович.

Поинтересовался Жириновский и о семейном положении шоумена.

— Семья есть? Дети, жена? — Есть и дети, и жена. — С женой надо развестись, потому что вы будете числиться как враг народа, — дал совет телеведущему политик.

В ответ Иван Ургант только рассмеялся, не предполагая, насколько его гость был близок к истине.

Интернет-пользователей впечатлили заявления лидера ЛДПР.

"Всё знал заранее"; "У кого-то Ванга, а у нас Жириновский. Да ещё и в записи всё сохранилось"; "Как в воду смотрел"; "Знал, что гонения начнутся"; "Провидец", — комментировали видео в Сети.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Владимир Жириновский в гостях у Урганта. Самый эпичный выпуск. Интересная нарезка.