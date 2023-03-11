Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Владимира Путина великим воином
Актёр Ивар Калныньш заявил, что российский режим "рухнет как карточный домик"
Царёв: мир на Украине для Зеленского смерти подобен
РВ: появились новые кадры боёв в Бахмуте, снятые боевиками ВСУ
"Военная хроника": инструкторы НАТО готовят боевиков ВСУ к неправильной войне по своим стандартам
Папа Римский отказался ехать в Киев, так как хочет посетить ещё и Москву
Французский военный эксперт: Зеленский скрывает провалы ВСУ от западных партнёров
Ветеран ВС США Дрейвен призвал Украину к миру с Россией, просмотрев видео с пейзажами Крыма
Киричевский назвал ТОС "Солнцепёк" ВС РФ аналогом ядерного оружия

Жириновский предсказал судьбу Галкина*: Всё-таки пророк

1:22
Шоу-бизнес

Владимир Жириновский задолго до событий 2022 года предвидел судьбу Максима Галкина*.

Жириновский предсказал судьбу Галкина*: Всё-таки пророк

Поклонники покойного лидера ЛДПР продолжают отыскивать доказательства пророческого дара российского политика.

В Сети появился фрагмент интервью Максима Галкина, в котором он рассказал, какое будущее Жириновский ему пожелал.

Шоумен голосом Владимира Вольфовича озвучил направление движения, которое прочил ему глава ЛДПР в честь 30-летнего юбилея пародиста.

"Я желаю Галкину, чтобы он превратился в маленькую мерзкую злобную рыбку и плыл отсюда к чёртовой матери через Босфор и Дарданеллы, чтобы я его не видел, чтобы акула его там сожрала", — сказал супруг Аллы Пугачёвой, передавая манеру речи эпатажного политика.

Интернет-пользователи увидели в этих словах намёк на вынужденную эмиграцию шоумена, который выступает против проведения спецоперации на Украине.

"Всё-таки пророк!" — комментирую видео в Сети.

Ранее сообщалось, что комик Александр Незлобин восхитился смелостью Максима Галкина.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Апокалипсис становится реальным: эксперт о солнечной активности и магнитных бурях

С начала 2023 года зафиксирована небывалая солнечная активность по сравнению с прошлым годом.

Биоэнерготерапевт: солнечная активность и магнитные бури — апокалипсис становится реальным
Корреспондент Die Welt* раскрыл ложь о жителях Артёмовска, распространяемую западными СМИ
Западные СМИ лгут о жителях Артёмовска: они не хотят уезжать и быть на стороне Киева — Die Welt*
ВСУ готовятся к весеннему наступлению на вошедшие в состав РФ территории
Боевик ВСУ снял на видео, как его сразила пуля
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
CNN: Россия может нанести Западу неожиданный ответный удар
Украина впервые применила "умную" авиабомбу JDAM-ER
Злые русские "Кинжалы" уничтожили бункеры с "теневыми офицерами" НАТО
Злые русские "Кинжалы" уничтожили бункеры с "теневыми офицерами" НАТО
Последние материалы
2022 Kia EV6 GT-Line Long-Term Update: Метели несут нас через зиму
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Владимира Путина великим воином
Актёр Ивар Калныньш заявил, что российский режим "рухнет как карточный домик"
Жириновский предсказал судьбу Галкина*: Всё-таки пророк
Царёв: мир на Украине для Зеленского смерти подобен
РВ: появились новые кадры боёв в Бахмуте, снятые боевиками ВСУ
"Военная хроника": инструкторы НАТО готовят боевиков ВСУ к неправильной войне по своим стандартам
Артрит у кошек
Папа Римский отказался ехать в Киев, так как хочет посетить ещё и Москву
Почему тело Сталина убрали из мавзолея?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников