Владимир Жириновский задолго до событий 2022 года предвидел судьбу Максима Галкина*.
Поклонники покойного лидера ЛДПР продолжают отыскивать доказательства пророческого дара российского политика.
В Сети появился фрагмент интервью Максима Галкина, в котором он рассказал, какое будущее Жириновский ему пожелал.
Шоумен голосом Владимира Вольфовича озвучил направление движения, которое прочил ему глава ЛДПР в честь 30-летнего юбилея пародиста.
"Я желаю Галкину, чтобы он превратился в маленькую мерзкую злобную рыбку и плыл отсюда к чёртовой матери через Босфор и Дарданеллы, чтобы я его не видел, чтобы акула его там сожрала", — сказал супруг Аллы Пугачёвой, передавая манеру речи эпатажного политика.
Интернет-пользователи увидели в этих словах намёк на вынужденную эмиграцию шоумена, который выступает против проведения спецоперации на Украине.
"Всё-таки пророк!" — комментирую видео в Сети.
Ранее сообщалось, что комик Александр Незлобин восхитился смелостью Максима Галкина.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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