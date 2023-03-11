Жириновский предсказал судьбу Галкина*: Всё-таки пророк

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Владимир Жириновский задолго до событий 2022 года предвидел судьбу Максима Галкина*.

Поклонники покойного лидера ЛДПР продолжают отыскивать доказательства пророческого дара российского политика.

В Сети появился фрагмент интервью Максима Галкина, в котором он рассказал, какое будущее Жириновский ему пожелал.

Шоумен голосом Владимира Вольфовича озвучил направление движения, которое прочил ему глава ЛДПР в честь 30-летнего юбилея пародиста.

"Я желаю Галкину, чтобы он превратился в маленькую мерзкую злобную рыбку и плыл отсюда к чёртовой матери через Босфор и Дарданеллы, чтобы я его не видел, чтобы акула его там сожрала", — сказал супруг Аллы Пугачёвой, передавая манеру речи эпатажного политика.

Интернет-пользователи увидели в этих словах намёк на вынужденную эмиграцию шоумена, который выступает против проведения спецоперации на Украине.

"Всё-таки пророк!" — комментирую видео в Сети.

Ранее сообщалось, что комик Александр Незлобин восхитился смелостью Максима Галкина.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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