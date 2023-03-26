Марков прокомментировал слова Путина о преимуществах пенсионной реформы в РФ: Лучше, чем во Франции

1:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков перечислил доводы Владимира Путина, который объяснил, чем русская пенсионная реформа лучше той, которую затеяли во Франции.

Во Франции не прекращаются массовые уличные протесты против пенсионной реформы. Президент России считает, что протесты французского народа справедливы.

Российский лидер рассказал, в чём преимущества российской пенсионной реформы перед французской. Доводы главы РФ привёл Марков.

Ранее Сергей Марков назвал решение Армении признать право Армении на арест Путина "пощёчиной России".

"Путин рассказал о том, чем пенсионная реформа в России лучше, чем во Франции," — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Отмечается, в России сохранена разница в 5 лет между мужчинами и женщинами, благодаря этому российские женщины выходят на пенсию на 4 года раньше, чем во Франции.

Напомнил лидер РФ и о том, что в России действуют льготные ранние выходы на пенсию у миллионов людей, которые заняты тяжёлым и вредным трудом. Французские пенсионеры на такие льготы рассчитывать не могут.

Плюсом, по мнению президента России, является и то, что в нашей стране имеется десятилетний переходный период.

"Формально во Франции возраст выхода на пенсию 64 года, а в России 65, но фактически в России у 70%, это женщины и льготники, возраст пенсии 60 лет, на 4 года раньше, чем во Франции", — подытожил политолог.

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