В Екатеринбурге во время проверки Россельхознадзором Свердловской области была выявлена партия поддельного сливочного масла в объёме 20 тонн.
Как пишет tagilcity.ru, производителем этого продукта оказалась липовая компания ООО "Свирида", которая планировала продавать фальсификат в Свердловской области.
Проверка показала, что масло не соответствовало стандартам качества и не имело необходимых ветеринарных документов. В результате поддельное масло запрещено к продаже.
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