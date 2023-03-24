В Екатеринбурге было обнаружено 20 тонн поддельного сливочного масла

0:33 Your browser does not support the audio element. Общество

В Екатеринбурге во время проверки Россельхознадзором Свердловской области была выявлена партия поддельного сливочного масла в объёме 20 тонн.

Как пишет tagilcity.ru, производителем этого продукта оказалась липовая компания ООО "Свирида", которая планировала продавать фальсификат в Свердловской области.

Проверка показала, что масло не соответствовало стандартам качества и не имело необходимых ветеринарных документов. В результате поддельное масло запрещено к продаже.

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