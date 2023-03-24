Россельхознадзор: граждан Ростовской области кормили фальсифицированным маслом

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Региональное управление Россельхознадзора по Ростовской области в ходе проверки выявило некачественного производителя масла. Представителям СППК "Молоко Дона" направили предупреждение, в котором потребовали не допускать замену натуральных молочных жиров растительными.

Управление ФАС по Ростовской области заявило о нарушении антимонопольного законодательства из-за того, что заказчиков вводили в заблуждение относительно выпуска некачественного сладко-сливочного масла с массовой долей жира 72,5%. Об этом передаёт rostovgazeta. ru.

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