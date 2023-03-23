Более 126 тысяч человек покинули Башкирию в 2022 году

1:36 Your browser does not support the audio element. Общество

В прошлом году более 126 тысяч граждан Башкирии покинули республику. Такие данные приводит Башстат.

Согласно статистике, наиболее распространенной причиной миграции является возвращение после временного отсутствия, что составляет 32,1% от общего числа мигрировавших. Это может быть связано с работой или учебой в других регионах, а также с личными обстоятельствами, которые требуют временного переезда. На втором месте находятся причины личного и семейного характера (26,3%).

Около 20,5% граждан Башкирии мигрируют по иным причинам, которые могут быть связаны с работой, учебой, личными обстоятельствами или желанием начать новую жизнь в другом месте. На учёбу в другие регионы и страны отправились 11,8% от общего числа мигрировавших, а на работу в соседние субъекты РФ и другие страны отправились 7% граждан Башкирии, сообщает mkset.ru.

Миграция является естественным явлением, связанным с жизненным циклом и личными выборами граждан. Однако, большой отток населения может иметь негативный экономический и социальный эффект для региона, особенно если уезжающие имеют высокую квалификацию или являются молодыми людьми. Поэтому, важно принимать меры для удержания талантливых и молодых людей в регионе и создавать условия для их профессионального и личностного роста.

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