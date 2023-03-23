Даня Милохин и Моргенштерн* попали в ДТП на тайском острове Пхукет

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Блогер Даня Милохин и рэпер Моргенштерн* попали в ДТП на острове Пхукет в Таиланде. Об этом стало известно после того, как Милохин выложил фото и видео аварии в свои аккаунты в социальных сетях.

На фото видно, что блогер Даня Милохин и признанный в России иностранным агентом рэпер Моргенштерн вдвоём едут на скутере. На дороге около пляжа Банг Тао парочка не справилась с управлением и врезалась в машину местного водителя. Кто из них в момент аварии находился за рулём - неизвестно.

Ранее Милохин уже выкладывал на своих аккаунтах в соцсетях видео, где он вместе с Моргенштерном ездит на скутере, нарушая правила дорожного движения. До этого он заявил, что живёт в Дубае за счёт обеспеченных друзей.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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