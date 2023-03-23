Культуролог-фронтовик из Донецка: "Новороссия будет нашей, потому что там живут русские люди"

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Старший преподаватель кафедры мировой и отечественной культуры Донецкого национального университета Иван Ревяков отправился на фронт. Он рассказал, что коллектив в его подразделении хороший, также повезло с командирами.

"Мы абсолютно разные люди, и с высшим образованием, и простые рабочие", — отметил Ревяков.

Культуролог признался, что воспринял начало спецоперации на Украине с воодушевлением, поскольку жители Донбасса дождались решительных действий.

"Новороссия будет нашей, потому что там живут русские люди. Я надеюсь, что в результате СВО Харьков, Днепропетровск и Одесса тоже будут нашими. И Николаев, естественно, вся эта территория", — указал Ревяков в беседе с argumenti.ru.

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