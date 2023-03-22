Волонтёры Челябинской области изготовили для нужд СВО восемь тактических носилок, которые можно использовать не только по прямому назначению.
Волонтёры из города Копейск рассказали в социальных сетях о своей помощи фронту. Они сшили тактические носилки, необходимые для транспортировки раненных военнослужащих.
Ранее журналистка Анастасия Кашеварова рассказала о дефиците на передовой дронов, шлемов, тепловизоров.
Как сообщает издание kursdela.biz, созданные носилки являются многофункциональными. Их можно использовать не только для переноски бойцов, но и как пожарные косынки, маскировочные сетки и лежаки для отдыха.
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