Южноуральские волонтёры изготовили многофункциональные носилки для фронта

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Волонтёры Челябинской области изготовили для нужд СВО восемь тактических носилок, которые можно использовать не только по прямому назначению.

Волонтёры из города Копейск рассказали в социальных сетях о своей помощи фронту. Они сшили тактические носилки, необходимые для транспортировки раненных военнослужащих.

Ранее журналистка Анастасия Кашеварова рассказала о дефиците на передовой дронов, шлемов, тепловизоров.

Как сообщает издание kursdela.biz, созданные носилки являются многофункциональными. Их можно использовать не только для переноски бойцов, но и как пожарные косынки, маскировочные сетки и лежаки для отдыха.

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