Актёр Стивен Сигал расскзал о любви американцев к русским

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Голливудский актёр Стивен Сигал сказал, что больше 50% американцев любят русских и Россию.

По словам Сигала, США тратят крупные суммы денег на дезинформацию и фейки в средствах массовой информации, чтобы уничтожить имидж России.

"Но больше половины людей в Америке на самом деле любят Россию и русских. И они знают, что мы, русские люди, доказали миру во время Второй мировой войны, кто мы есть", — заявил актёр на конгрессе Международного движения русофилов.

Он напомнил, что СССР потерял 27 миллионов человек во время войны, тогда как США — всего 40-50 тысяч.

Сигал уверен, что американцы помнят, какую жертву принесли русские, чтобы победить нацизм.

В 2016 году Сигал стал гражданином России. В настоящее время он является специальным представителем МИД РФ по гуманитарным связям между РФ и США, а также членом партии "Справедливая Россия — За правду".

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