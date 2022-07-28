Из-за напряжённых отношений между Москвой и Вашингтоном специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям между РФ и США Стивен Сигал может поменять свою должность. Актёр заявил, что этот вопрос находится в стадии обсуждения. Подробности Сигал открывать не стал. Российский музыкант Юрий Лоза поддержал американского актёра.
"Мнение нашего руководства и наших СМИ сегодня блокируется на всех уровнях. Поэтому каждый голос, который способен пробиться через эту стену и озвучить жителям других стран нашу точку зрения, на вес золота. Думаю, Сигалу можно дать любую должность, которая позволит ему быть услышанным. Если этой должности не существует, её нужно придумать", — заявил Лоза в беседе с Общественной Службой Новостей.
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