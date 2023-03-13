В Тобольске школьники опубликовали видео с тараканами в столовой

0:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Ученики тобольской школы №17 сняли на видео тараканов в столовой. Ребята опубликовали ролик в социальных сетях.

По данным Megatyumen.ru, ученица заявила, что нашла ноготь в кружке и волосы в каше. В учебном заведении возмущённого ребёнка о тараканах известно почти год, добавили в СМИ.

Представители администрации города сообщили, что в школе постоянно проводят дезинсекцию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.