В Челнах заподозрили дезинсекторов в подбрасывании тараканов в подъезды

Житель Набережных Челнов считает, что дезинсекторы сами подкидывают тараканов чтобы заработать. Для борьбы с насекомыми в подъезде жильцы вызвали дезинсектора из ЖЭК, поначалу обработка помогла от них избавиться, пишет издание inkazan.ru.

Однако, в течении месяца тараканы появились снова. Жители посчитали ситуацию странной, так как почти одновременно в подъезде повесили объявление частной компании по дезинсекции.

Этот же житель вспомнил историю, когда в одном из домов посёлка ГЭС жильцы столкнулись с аналогичной ситуацией и жаловались на подброшенных клопов.

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