В Татарстане чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 рублей

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

За период октябрь-декабрь 2022 года в Татарстане были выявлено 64 поддельные купюры.

Как уточняет inkazan.ru, это меньше, чем за III квартал того же года, когда было обнаружено 80 фальшивок.

Большая часть найденных поддельных купюр — 50 штук — имеет номинал 500- рублей. Также сотрудники Национального банка обнаружили, что мошенники также подделывают купюры достоинством в 1000, 2000, а также 100 рублей.

Если у граждан возникли подозрения по поводу оригинальности купюры, им нужно обратиться в органы МВД, кредитную организацию или компанию, которая занимается операциями с наличными.

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