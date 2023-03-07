За период октябрь-декабрь 2022 года в Татарстане были выявлено 64 поддельные купюры.
Как уточняет inkazan.ru, это меньше, чем за III квартал того же года, когда было обнаружено 80 фальшивок.
Большая часть найденных поддельных купюр — 50 штук — имеет номинал 500- рублей. Также сотрудники Национального банка обнаружили, что мошенники также подделывают купюры достоинством в 1000, 2000, а также 100 рублей.
Если у граждан возникли подозрения по поводу оригинальности купюры, им нужно обратиться в органы МВД, кредитную организацию или компанию, которая занимается операциями с наличными.
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