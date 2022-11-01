Адвокат: "Если вы получили фальшивку в банкомате, то не отправляйте её обратно — за это грозит срок"

Совсем недавно стало известно о грандиозной банковской афере. Злоумышленники воспользовались слабой защитой устаревших банкоматов и внесли в них купюры "банка приколов" более чем на 60 млн рублей, после чего обналичили всю сумму в более современных терминалах. Подделки были обнаружены во время плановой инкассации. По информации от проверенных источников, всего было найдено порядка 12 тысяч фальшивых банкнот. Как итог — жертвами могли стать обычные граждане, которые снимали средства в терминалах со слабой защитой. О том, что делать в этом случае, рассказал читателям Pravda.Ru адвокат, член Гильдии российских адвокатов Владимир Гончаров.

Как часто ошибается банкомат

Вполне естественно, что после появления этой новости представители различных банковских учреждений начали высказываться о том, что данная ситуация единична, текущая система безопасности банковского оборудования предотвращает возможность внесения фальшивок в банкомат. Тем не менее факт остается фактом. Потому гражданам важно знать, какие действия предпринять, если полученная из терминала банкнота откровенно поддельная или вызывает какие-либо вопросы.

Сразу же нужно сказать, что данная ситуация возникла из-за того, что многие организации продолжают использовать устаревшее оборудование, обладающее низкими характеристиками защиты. Впрочем, по заверениям представителей банков, таких аппаратов с каждым днем становится всё меньше, потому подобные истории случаются невероятно редко.

В современных ресайклинговых аппаратах установлено оборудование, позволяющее анализировать и запоминать каждую операцию. Это должно упростить процесс определения фальшивок. Впрочем, таких аппаратов еще недостаточное количество, хотя банковские организации и обещают со временем полностью модернизировать свое оборудование.

Что предпринять в случае получения фальшивки в банкомате

Каждый случай получения фальшивых купюр посредством банкомата индивидуален, и гарантировать, что пострадавшему возместят ущерб, крайне сложно. Тем не менее есть несколько правил, придерживаясь которых можно повысить свои шансы на благоприятный исход.

При получении средств из банкомата не спешите отходить от него. Внимательно просмотрите банкноты, стараясь, чтобы они попадали на камеру наблюдения, установленную на оборудовании. Если пользователь выявил сомнительную купюру или откровенную подделку "банка приколов", незамедлительно стоит связаться со службой поддержки банка. Как правило, на банкоматах имеется контактная информация.

Если во время происшествия поблизости находились другие люди, привлеките их в качестве свидетелей и вызовите полицию. Необходимо будет написать соответствующее заявление и проследить, чтобы оно было принято в работу сотрудниками правоохранительных органов.

Если в момент обнаружения фальшивой банкноты возле банкомата никого нет, зафиксируйте точное время снятия средств (как правило, эти данные обозначены на чеке) и серийный номер банковского оборудования. С этими сведениями отправляйтесь в близлежащее отделение полиции и оставьте там заявление. При этом помните, что предпочтительнее дождаться полицейских на месте происшествия.

Потребуйте запись с камеры наблюдения банкомата. Крайне важно, чтобы запрос был удовлетворен как можно быстрее, поскольку в большинстве случаев записи не хранятся более 72 часов.

Важно! Ни в коем случае не пытайтесь использовать поддельную купюру и не отправляйте ее обратно в банкомат. В данном случае человеку грозит уголовное преследование по ст. 186 УК РФ "Фальшивомонетничество". Предпочтительнее лишиться определенной суммы денег, нежели оказаться на скамье подсудимых и получить реальный срок или огромный штраф.

Стоит отметить, что доказать факт получения поддельной банкноты из банкомата крайне сложно. Как правило, стандартная банковская проверка предусматривает сканирование выполняемых операций с купюрами по серии и номеру банкноты. Чаще всего такой подход играет на руку банковским организациям, поскольку даже на "банкноте приколов" имеется данная информация. Как итог — запрос отклоняется, потерпевший получает стандартную отписку, что на момент выдачи все просканированные банкноты были подлинными.

Чтобы не столкнуться с денежными потерями из-за мошенников, старайтесь снимать наличные в терминалах, расположенных в действующих банковских филиалах. При возникновении проблем сотрудники банка помогут их своевременно решить.

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