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Познер объяснил мотивы поведения президента РФ: Путин какой угодно, но не сумасшедший

0:58
Общество

Владимир Познер заявил, что Владимир Путин не стремится восстановить Советский Союз. 

Познер объяснил мотивы поведения президента РФ: Путин какой угодно, но не сумасшедший

Телеведущий после долгого молчания на конференции онлайн-университета Ubiquity University заявил, что Михаил Горбачёв ошибся, не зафиксировав на бумаге требование не расширять НАТО на восток.

"Путин какой угодно, но не сумасшедший. Путин не хочет восстановления СССР. Он не раз говорил: "Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы", — сказал маститый журналист в своей речи.

Он напомнил, что многие влиятельные граждане США оказались правы, когда предупреждали, что Россия негативно отреагирует на расширение Североатлантического альянса.

Ранее Владимир Познер заявил, что пропаганда повлияла даже на его интеллектуальных друзей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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