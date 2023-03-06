Понасенков* дал интервью украинскому СМИ о ядерном ударе, сидя голый в пенистой ванне

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Историк Евгений Понасенков* прикрылся мыльной пеной, сидя в ванне, чтобы стать экспертом в программе Марка Фейгина**, посвящённой ядерной войне.

Для дачи интервью украинскому YouTube-каналу маэстро Понасенков сел в ванну, наполненную мыльной пеной.

Эпатажный эксперт кидал предметы в пенистую воду, чтобы изобразить, как будет выглядеть тактический ядерный удар. Он отметил, что физический эффект от удара ядерной бомбой мощностью от 100 до 500 килотонн будет небольшим.

Ранее Евгений Понасенков сравнил телеведущего Владимира Познера с глубоководной рыбой камбалой, которая прячется на дне.

* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

** включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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