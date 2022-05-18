Понасенков* обрушился на отмалчивающегося Познера: "Залёг и ярко светит со дна"

Евгений Понасенков* сравнил журналиста Владимира Познера с глубоководной рыбой камбалой, которая прячется на дне. Маэстро упрекнул Познера в том, что он отмалчивается.

Понасенков привёл в пример себя, так как он стойко выносит политические преследования.

"Я оказался смелее тех, кто казался вам смелыми, которые драпанули, сдались. Есть те, кто отмалчиваются уже три месяца. Они как камбалы куда-то там в песок легли и думают, что их не видно", — сказал историк.

Понасенков обратил внимание на молчание Владимира Познера, который никак не высказался после начала спецоперации на Украине.

"Среди тех кто отмалчивается, ушёл в песок, залёг и ярко светит со дна, пробив дно, Познер", — сказал писатель.

Историк уверен, что Познер молчит, потому что ещё не понял, какая сторона будет победной. Он назвал журналиста "политическим флюгером".

Понасенков признал блестящий культурный уровень Познера. При этом он отметил, что это не должно никого вводить в заблуждение.

"Ему уже под 90 лет, и он всё равно сейчас отмалчивается, чтобы потом примкнуть куда-то. И сможет ведь! Вот в чём подлость и дебилизм общества. Он сможет моментально потом, какой надо краской покрыться хамелеоновской. Он, конечно, в этом смысле просто виртуоз", — выразил своё мнение Понасенков.

1 апреля этого года историк, писатель и музыкант Евгений Понасенков попал в реестр иноагентов.

* признан в РФ СМИ-иноагентом.