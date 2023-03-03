Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова в беседе с Pravda.Ru прокомментировала законопроект, согласно которому в школе во время уроков допустимо проводить фото- и видеосъёмку только при разрешении администрации или директора учебного заведения.
"Педагоги и родители давно просили запретить использование мобильных телефонов в школе, чтобы дети не отвлекались во время уроков. Бывает, когда ученики намеренно провоцируют учителя на конфликт, снимают его и публикуют в Сети", — отметила депутат.
Вместе с этим она сказала, что такие материалы являются нарушением законов о персональных данных.
"Это унижает и педагога, и других учеников в классе, нарушает образовательный процесс", — заключила парламентарий.
Ранее о законопроекте во время заседания Комитета по просвещению рассказала член ГД Ольга Казакова.
"Предложение, родившееся из обращения педагогов, которые говорят, что нужно заканчивать на уроках с видео- и фотосъёмкой, надо заниматься обучением", — отметила руководитель комитета.
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