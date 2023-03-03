Депутат Аршинова: запрет фото- и видеосъёмки на уроках позволит детям не отвлекаться от обучения

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова в беседе с Pravda.Ru прокомментировала законопроект, согласно которому в школе во время уроков допустимо проводить фото- и видеосъёмку только при разрешении администрации или директора учебного заведения.

"Педагоги и родители давно просили запретить использование мобильных телефонов в школе, чтобы дети не отвлекались во время уроков. Бывает, когда ученики намеренно провоцируют учителя на конфликт, снимают его и публикуют в Сети", — отметила депутат.

Вместе с этим она сказала, что такие материалы являются нарушением законов о персональных данных.

"Это унижает и педагога, и других учеников в классе, нарушает образовательный процесс", — заключила парламентарий.

Ранее о законопроекте во время заседания Комитета по просвещению рассказала член ГД Ольга Казакова.

"Предложение, родившееся из обращения педагогов, которые говорят, что нужно заканчивать на уроках с видео- и фотосъёмкой, надо заниматься обучением", — отметила руководитель комитета.

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