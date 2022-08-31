Депутат Бессараб о запрете использования телефонов на уроках: правильное решение

Депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб высказалась по поводу запрета на использование мобильных телефонов в школах, который вступит в силу по указу Министерства Просвещения с начала учебного года.

Парламентарий считает, что это правильное решение, которое повысит успеваемость современных школьников.

"Я думаю, что это правильное решение, поскольку действительно сегодня российские школьники часто даже не стараются запоминать, считать в уме, а делают всё при помощи своих смартфонов", — сказала Бессараб в беседе с RT.

Однако совсем оставлять школьника без мобильного телефона тоже нельзя, считает парламентарий, потому что в этом случае его не смогут контролировать родители. Но пользоваться смартфонами именно во время учебного процесса однозначно не следует, уверена депутат.

"С другой стороны, именно на уроках этого, наверное, делать не стоит — говорить по телефону, пользоваться мобильным устройством и так далее", — заключила Бессараб.

Но во избежание неприятностей, связанных с сохранностей личных вещей, например, тех же телефонов, школам придётся придумать, как решить эту проблему. Как вариант — можно оборудовать для учащихся персональные шкафчики, предложила депутат.

С начала учебного года учащимся школ РФ запрещается использовать во время уроков смартфоны.