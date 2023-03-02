Психолог и академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская рассказала, как помочь школьникам со слабой успеваемостью поступить в университет.
По словам специалиста, школьникам, которые в основном получают тройки в школе, не хватает мотивации. Таким детям важно помочь с организацией подготовки к экзаменам. Об этом сообщает Газета. Ru.
Психолог рекомендует нанять частных репетиторов. Подойдёт любой формат занятий: онлайн или оффлайн. Основной задачей таких занятий является проведение уроков один на один, чтобы специалист мог выявить "пробелы в знаниях и заполнить их". Для большей эффективности от занятий с репетитором Екушевская советует родителям вместе с детьми перестроить их режим дня, выделив фиксированное время для уроков и отдыха.
Отличным дополнением к повышению успеваемости станет самостоятельная подготовка учеников. В частности, эксперт рекомендует смотреть обучающие ролики на YouTube.
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