В Ханты-Мансийском автономном округе на сайте объявлений выставили библию, которой по утверждению автора не менее 127 лет. Об этом сообщает издание muksun.fm.
В описании указано, что библия требует реставрации и передавалась из поколения в поколение с 1896 года. На фотографиях видно, что у старинной книги оторван переплёт, металлическая обивка покрылась коррозией, а страницы немного помяты.
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