Священник: в Библии содомский грех нигде не описывается в положительных тонах

Как к гомосексуализму относились в разные времена — от античности до наших дней; почему сторонникам нетрадиционных отношений важно именно в Библии найти себе оправдание, рассказали главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой архимандрит и военный врач Александр Глоба, а также кандидат исторических наук Александр Закатов.

— Представители ЛГБТ утверждают, что в Библии скрыто лояльное отношение к нетрадиционным отношениям. Это действительно так?

А. Г.: В Библии содомский грех нигде не описывается в положительных тонах. Он в Священном Писании назван грехом, беззаконием и мерзостью перед Богом. Апостол Павел сказал: "эти люди не наследуют Царство Небесное". Поэтому, как бы ни работали принципы трансгуманизма в этом направлении, но у человека есть один путь к Богу: исполнять волю Божию и закон Божий.

В психиатрии и судебной медицине нетрадиционные отношения подробно изучаются. Медицинская психология считает их отклонением от нормы. Но люди, которые заражены этим грехом, пытаются оправдать себя и быть как все. Они не хотят признавать себя беззаконниками. Поэтому стараются найти авторитетные источники: Священное Писание, исторические документы, и доказать, что это норма. Допустим, было это в Греции, Риме, даже среди римских христиан, но апостол Павел порицает таких людей и называет это грехом, беззаконием.

Раньше гомосексуализм считался психиатрической болезнью. Потом, когда европейские ценности вломились в двери нашего защищённого человечного отношения:

к людям,

закону,

нравственности,

то попытались побыстрее назвать белое — чёрным, чёрное — белым. Очень хорошо, что на законодательном уровне запретили пропаганду этой греховной болезни и заявления о том, что это якобы норма.

Господь сотворил Адама мужчиной, Еву — женщиной. Когда они были изгнаны из рая, у них появились детки — наследники, которые запустили процесс человеческого спасения, чтобы вернуться всем людям в рай. В Священном Писании сказано: если человек не имел наследников, то это считалось большим грехом и наказанием Божиим. Поэтому люди всегда стремились, чтобы у них были дети, чтобы брачные отношения заканчивались чадородием.

А. З.: Семья существовала с самого начала человеческого общества как союз мужчины и женщины. Поэтому любые сексуальные отношения, которые явно не могут завершиться чадородием, противоестественны.

А. Г.: И тут люди, которые не имеют никакой чести быть с нами, начинают жаловаться, что мы их не пустим в Царствие Небесное.

Раньше их называли грешниками, забивали камнями, гоняли палками. В Средневековье и в Советском Союзе это считалось преступлением. Такому человеку не позволяли существовать в нормальном обществе. Сразу он становился изгоем. Они этого очень боятся в силу генетической, исторической памяти, поэтому пытаются всячески оправдать своё беззаконие и сделать его безопасным для себя.

А. З.: А грех-то жжёт. Они понимают, что делают неправильно. Но всё равно пытаются где-нибудь найти себе оправдание.