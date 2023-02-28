Московские школьники приняли участие в математическом празднике

1:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Более 21 тысячи московских школьников участвовали в математическом празднике. Мероприятие прошло на площадках 60 школ, а также нескольких вузов, в том числе МГУ имени Ломоносова и НИУ ВШЭ.

"Математический праздник привлекает ребят не тем, что там можно выиграть, а тем, что можно порешать интересные задачи. Именно поэтому я всегда прошу родителей и учителей после праздника спрашивать не "какое место ты занял" или "сколько задач решил", а "какая задачка понравилась". Тем более многие задачи, хотя они достаточно несложные и доступные шестым и седьмым классам, связаны с разными, самыми современными областями математики. Например, моя сегодняшняя лекция была посвящена топологии и теории Морса, а начал я эту лекцию с разбора второй задачи для седьмого класса", — объясняет научный руководитель Центра педагогического мастерства, председатель оргкомитета мероприятия Ивана Ященко.

Учащимся шестых и седьмых классов нужно было не только дать верный ответ на предложенные задачи, но и расписать ход своих мыслей. После основной части на некоторых площадках школьники могли послушать лекции педагогов и поучаствовать в математических играх.

Мероприятие проходит с 1990 года, его организуют Департамент образования и науки Москвы, МГУ имени Ломоносова, Московский центр непрерывного математического образования, НИУ ВШЭ и Центр педагогического мастерства при участии ведущих вузов и школ города.