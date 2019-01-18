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Иностранцы назвали главные русские блюда

Общество

Ассоциация культурно-гастрономического туризма России при поддержке Всемирной туристской организации провела опрос иностранцев из 33 стран мира, которые рассказали, какие, по их мнению, основные блюда есть в России.

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Представители разных стран сошлись во мнении, что в России пьют водку, едят борщ и черную икру. Именно такое мнение у иностранцев сложилось о России, что является не совсем корректным. Однако в Ассоциация культурно-гастрономического туризма заявили, что намерены исправить мнение иностранцев, рассказав всем миру о богатстве и многообразии русской кухни.

Гастрономический туризм стал активно продвигаться в нашей стране. При этом, некоторые специалисты в данной сфере утверждают, что полакомиться национальными блюдами желают не меньше, чем увидеть Кремль. Именно поэтому в России могут появиться гастрономические послы, которых планируют выбрать из иностранных знаменитостей, высоко оценивших русскую кухню.

По мнению экспертов, необходимо расширять представления людей не только о русских кулинарных изысках, но и о традициях и культуре нашей страны. Это поможет избежать некорректного мнения о России в целом.

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