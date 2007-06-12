Плюсы и минусы кулинарных пристрастий разных народов

Результат зарубежных вояжей — всегда встреча с незнакомой кухней аборигенов. По возвращении домой многие "подсаживаются" на японские суши, индийский карри, китайскую лапшу и пр. Или начинают рыскать по магазинам в поисках лягушачьих лапок. Попробуем разобраться, какие плюсы и минусы кроются в кулинарных пристрастиях разных народов.

"Почему-то многие считают, что особенности любой национальной кухни зависят прежде всего от климатических условий региона и темперамента местных жителей, — говорит врач-диетолог Лев Саенко. — Это не совсем так. На самом деле, все начинается с очага, который использовали для готовки еды праотцы той или иной нации.

Скажем, русская печь всегда служила не только для приготовления пищи, но и для обогрева помещения, поэтому и работала круглые сутки. Это привело к тому, что в русской кухне оказалась масса приемов тепловой обработки продуктов — тушение, томление, запекание, выпекание, длительная варка.

В странах с теплым климатом очаг, как правило, находился под открытым небом, поэтому в местных кухнях преобладают блюда, приготовленные на вертеле или на решетке.

В Азии, где преобладал кочевой образ жизни, обычно готовили в походных условиях — на сильно разведенном огне. Так основным способом тепловой обработки продуктов в азиатской кухне стала жарка".

Теперь посмотрим, чем нас может порадовать (или огорчить) одна из самых известных и, как говорят, полезных кухонь Европы — французская.

Париж, Париж…

К особенностям французской кухни можно отнести обилие зелени, экзотических овощей и корнеплодов:

артишоков,

спаржи,

лука-порей,

брюссельской капусты.

Овощи используются не только в виде гарнира, но и употребляются в качестве самостоятельного блюда. Это и витамины, и клетчатка, то есть прямая помощь кишечнику.

Еще одна примета французской трапезы — соусы. Их во Франции зарегистрировано более трех тысяч видов. Задача соусов тоже двоякая: они разнообразят пищу и способствуют ее лучшему перевариванию.

Кстати, на французском столе крайне редко можно встретить молоко и молочные продукты. Исключение составляют только сыры. Натуральное же вино находим везде — и на столе, и во многих блюдах, куда его добавляют во время их приготовления. Считается, что красное вино не только помогает усваиванию пищи, но и нормализует уровень липидов в крови, предотвращая атеросклероз .

Очень популярны мясо, рыба и блюда из яиц, причем в максимально адаптированном для усвоения виде, это омлеты, пашот (яйцо в мешочке) и суфле с добавлением овощей. При приготовлении блюд используется много пряностей.

Омлет

К минусам французской кухни можно отнести наличие большого набора жирных продуктов (паштеты, гусиная печень (фуа-гра), сливочное масло) и опасность отравления несвежими моллюсками (устрицами в сыром виде и мидиями). Кроме того, французские блюда обычно сложно приготовить за пять минут. Это довольно трудоемкий процесс.

Поднебесная еда

Основа китайского рациона:

рис,

бобовые,

овощи,

мясо,

рыба

и морепродукты.

При этом едят в Китае практически все, что растет и все, что движется. Можно говорить о безотходном кулинарном производстве.

Их кулинарный девиз — "сочетание несочетаемого". Например, мясо и птицу нередко варят в рыбном бульоне, что меняет их вкус до неузнаваемости. 70% времени, которое китайцы тратят на приготовление еды, уходит на предварительную подготовку. Скрупулезная очистка продукта, мытье в трех водах и длительное вымачивание.

Зато тепловая обработка крайне непродолжительна — блюда жарят в большом количестве масла на сильном огне около 2-3 минут, постоянно помешивая. Такой способ жарки позволяет сохранить в продукте наибольшее количество полезных витаминов и минеральных веществ.

Китайцы фактически никогда не используют соли, зато добавляют соевый соус, пряности или приправу вейдзин — глютамат натрия в чистом виде. Он укрепляет память и нервную систему, но способен вызвать аллергическую реакцию, особенно у непривычных европейцев.

Рис

Рис китайцы едят несколько раз в день. Из него же делают рисовую муку, которая впоследствии превращается во всевозможные лепешки, китайскую лапшу, пельмени и пампушки с разными начинками. Неизменно на китайском столе присутствуют бобовые — соя, горох, чечевица. Часть китайских блюд — это настоящие энергетические коктейли.

Но, набрасываясь на китайскую еду, нужно помнить, что она, как правило, очень калорийна. Тем, у кого есть избыточный вес увлекаться ею не следует. Кроме того, масло для жарки обычно не меняется в течение дня, поэтому в нем содержится много канцерогенов. Так же в китайском меню слишком мало свежих овощей и фруктов.

Пища самураев

При приготовлении пищи в Японии, так же, как и в Китае, не используют соль, что служит профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. А секрет грациозности японцев — их дневной энергетический рацион, который в среднем составляет всего около 1200 килокалорий, что вдвое ниже европейского уровня.

При этом японцы едят в 50 раз больше рыбы, чем в Европе, в 17 раз больше риса и в три раза больше злаков. Согласитесь, довольно эффективное средство для похудения. За месяц можно избавиться от 3-5 кг.

Вообще японская диета стоит на "четырех китах" — рыбе, морепродуктах, рисе и сое. Рис заменяет японцам хлеб. Соя в виде зерен, растительного масла, йогурта или сыра тофу остаётся не только источником протеинов, но и профилактическим средством в борьбе с раковыми и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Рыба обогащает организм белками. Основной напиток японцев — зеленый чай. С точки зрения диетологов — кладезь антиоксидантов, витаминов С и Е, которые замедляют процессы старения и предупреждает некоторые формы рака.

Зеленый чай

Однако, сырая рыба и морепродукты — это основной источник гельминтов. По некоторым данным, около 70% японцев страдает различными гельминтозами. Недостаток овощей и фруктов при избытке риса часто приводит к запорам. А отсутствие молочных продуктов ведет к недостатку кальция.

Что едят на родине слонов

В Индии основа питания — растительная пища. Классический вегетарианский рацион состоит из риса, кукурузы, бобовых и лепешек из муки низших сортов. Из молочных продуктов отдается предпочтение кислому молоку. Самое популярное блюдо — плов с бобовыми на растительном масле.

Все индийские блюда очень острые из-за обилия приправ. Основные напитки в Индии — чай и кофе. Все вместе — это рай для противников употребления животной пищи. Рацион охраняет сердечно-сосудистую систему от атеросклероза, богат растительной клетчаткой и витаминами.

Но при длительном употреблении пищи с низким содержанием белка резко возрастает вероятность развития анемии. А обилие пряностей противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Родная сторона

О русской печи мы уже говорили. Теперь вспомним, что плодородные русские земли щедро одаривали славян своими богатствами, употребить которые за "один присест" было практически невозможно.

Поэтому народу пришлось изобретать способы длительного сохранения продуктов в максимально целостном виде с помощью квашения, соления, мочения, сушки, вяления и заморозки. Так были созданы целые группы национальных русских блюд. Квашеная капуста до сих пор остается лидером русского кулинарного хит-парада.

Основные блюда русской кухни — каши, заправочные супы и закуски — горячие и холодные. Ни в одной другой национальной кухне нет такого широкого выбора напитков. Причем, некоторые из них — муссы, кисели и морсы — наше ноу-хау. Русская кухня славится большим разнообразием молочных продуктов. А такие, как жирный творог и сметана, не встречаются больше нигде. Да и каша на молоке — чисто российское изобретение.

Овсяная каша на молоке

И хотя традиционная русская пища довольно тяжела (в ней преобладают продукты животного происхождения), это оправдано с практической точки зрения, поскольку в нашем климате много энергии уходит на согревание. А разгрузкой для организма всегда служили длительные религиозные посты. За два сорокадневных и два двухнедельных поста организм успевает отдохнуть и очиститься.

Так что подумайте, стоит ли увлекаться "чужой" для россиянина кухней, а тем более, полностью переходить на экзотический рацион? Диетологи этого делать не советуют. Исключение делается лишь для французско-средиземноморской диеты.

Дело в том, что человек привыкал к своему национальному рациону веками и в результате у японца, китайца, индуса или русского даже состав бактерий в микрофлоре кишечника разный. И если, скажем, японцы всю жизнь страдают гельминтозами и долго живут, то для нас попадание такого паразита в желудок вполне может закончиться плачевно.

Точно так же человек, всю жизнь питавшийся рисовыми лепешками, поев русского хлебушка, запросто способен оказаться в больнице с тяжелым несварением желудка. Так что, попробовать экзотики можно, но, вернувшись домой, попросите сварить на завтра борщ.

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