Исследование: Австралия и Новая Зеландия - лучшие места пережить ядерный апокалипсис

Если человечество перейдёт роковой рубеж и начнёт ядерную войну, то больше всего шансов её пережить у жителей Австралии и Новой Зеландии. К такому выводу пришли исследователи.

Сразу две страны могут считаться самыми счастливыми при развитии постапокалиптического сценария тотальной ядерной войны. Исследователи обнаружили, что Австралия и соседняя Новая Зеландия лучше всего подходит для того, чтобы пережить ядерную зиму и перезагрузить рухнувшую человеческую цивилизацию, как пишет журнал Risk Analysis.

В ходе исследования наиболее способными производить достаточное количество пищи для своего населения после внезапной катастрофы с уменьшением количества солнечного света признаны Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Соломоновы Острова и Вануату. Авторы исследования пишут, что, вероятно, по всей планете будут группы выживших даже при самом тяжёлом сценарии. Причем у жителей наиболее устойчивых в экономическом и политическом отношении стран имеются и наилучшие шансы избежать доиндустриального коллапса.

Всего исследователи сравнили 38 островных стран по 13 факторам, предсказывающим успех постапокалиптического государства, включая производство продуктов питания, обеспеченность энергией и влияние стихийного бедствия на климат. Австралия и Новая Зеландия — мощные поставщики сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, они находятся далеко от других стран и пострадают в меньшей степени от радиоактивных осадков в Северном полушарии.

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