Кадырова повеселило то, что он, оказывается, находится "на Мальдивах"

Главу Чечни Рамзана Кадырова насмешили слухи о его "отдыхе на Мальдивах", распространяемые отдельными СМИ.

Лидер Республики признался, что не только никогда не ездил на Мальдивы, но даже не в курсе, где находятся эти острова.

"Только сегодня узнал от дорогого брата, пресс-секретаря Ильмана Вахидова, что некоторые СМИ отправили меня на Мальдивы. Это на самом деле было смешно услышать, поэтому настроение у нас теперь приподнятое на весь день. Официально заявляю: на Мальдивах никогда не был и даже не знаю, где они находятся. Не в наших правилах управлять регионом издалека", — сказал Кадыров в своём Telegram-канале.

Чеченский лидер добавил, что он находится дома, в своей резиденции, где работает вместе с Вахидовым. Кадыров подчеркнул, что не владеет ни самолётами, ни вертолётами, как пишут СМИ, и попросил оставить его в покое.

Согласно заверениям некоторых источников, на самом деле сейчас Кадыров якобы находится на отдыхе за границей, а чтобы никто об этом не догадался, про него якобы публикуют устаревшие данные. Сам Кадыров назвал распространяющих такие слухи "болтунами".

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