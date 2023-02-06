Кадыров заявил о желании продолжить СВО в Польше после победы на Украине

В рамках поддержки Киева Польша умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она будет тоже просить вооружение у США. Варшава в замешательстве: вдруг она окажется следующим кандидатом на денацификацию и демилитаризацию после успешного окончания Россией спецоперации на Украине. Об этом написал в своём Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Политик отметил, что желание продолжить "борьбу с сатанизмом" по всей Европе, и в первую очередь на территории Польши, есть и у него лично.

"Так что поляки вовремя спохватились. Да и политическая обстановка у них сейчас сложная. В июле пройдёт ежегодный Марш автономии Силезии, который каждый раз привлекает всё больше и больше участников. По мне, так этот регион Польши заслужил особый независимый статус, и там крайне необходим референдум, во время проведения которого Россия может оказать организационную помощь", — заключил Кадыров.