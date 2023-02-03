В Казахстане деньги из ящиков для пожертвований шли на финансирование экстремистов

Деньги из ящиков для пожертвований, установленных в торговых заведениях города Актау, шли на финансирование экстремистской деятельности. Данный факт также прокомментировали представители правоохранительных органов, передаёт EADaily.

Сообщается, что специальной мониторинговой группой из сотрудников управления по противодействию экстремизму областного департамента полиции была выявлена связь между сбором средств и финансированием экстремистских организация.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что деньги из таких ящиков использовались для проведения незаконных религиозных занятий.

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