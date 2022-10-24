Кедми: Народные пожертвования на армию при живых олигархах – это дикость

Экс-глава израильской спецслужбы, а ныне авторитетный военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире "России-1" в очередной раз поделился очень точным и, главное, правдивым замечанием.

"Закупать всё, что нужно российским военнослужащим — задача Минобороны. А если денег не хватает, то надо олигархов подключать", — сказал Кедми.

Эксперт заявил, что 300 тысяч мобилизованных будут заниматься на Украине отнюдь не удерживанием позиций, ибо для этого хватало людей и раньше:

"Взяли их (мобилизованных)для другой цели. Для какой — увидим в середине ноября".

Пока же, по словам бывшего израильского "комитетчика", он с огромным удивлением наблюдает за тем, как политики и чиновники "одобряют то, что простые россияне жертвуют на армию, покупают то одно, то другое":

"Это же дикость. Всё, что требуется солдатам, должно покупать министерство обороны. Всё. Никаких частных пожертвований. Хотите частные пожертвования? Может, вы объявите, если у министерства обороны не хватает денег, то пусть олигархи поделятся деньгами, которые им не на что тратить", - внёс Кедми рацпредложение.