Оренбурженка получала более 100 звонков в день из банка с требованием вернуть кредит

Жительница Оренбургской области ежедневно получала более ста звонков из банка с требованием вернуть кредит.

В 2014 году женщина взяла кредит в банке на сумму 130 тысяч рублей. В 2022 году задолженность с неё была взыскана судом. Несмотря на это, жительнице Оренбуржья продолжали звонить из банка. Иногда телефон звонил непрерывно. Об этом сообщает 56orb.ru.

Женщине не удавалось блокировать номера, поскольку звонили каждый раз с разных. Через какое-то время звонки стали поступать её мужу и даже на её прежнее место работы.

На требование прекратить звонки банк не реагировал, поэтому жительнице региона пришлось обратиться в суд.

— Судом исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда 10 000 рублей, штраф 5000 рублей, -говорится в сообщении.

Решение суда вступило в законную силу.

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