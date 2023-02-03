В СПЧ раскритиковали депутата за предложение мобилизовать безработных: "Все люди ценные"

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова негативно оценила предложение члена Госдумы Максима Иванова мобилизовать вместо ценных сотрудников предприятия нетрудоустроенных граждан.

Как отметила Ахмедова, зона военной спецоперации России не является местом для "провинившихся" людей. Также политик напомнила, что граждане лишаются работы по разным причинам.

"Депутат не знает, что у нас все люди ценные", — подчеркнула член СПЧ.

Ранее ветеран разведки Лев Корольков в беседе с Pravda.Ru поддержал идею Иванова.

"Правильная и необходимая мысль", — заявил специалист.

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