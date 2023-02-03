Ходаковский о переименовании улиц и установке монументов на Украине: Где сейчас Херсон и что с этими памятниками?

Комбат "Востока" Александр Ходаковский считает переименование улиц на Украине и установку памятников на подконтрольных ВС РФ территориях преждевременными.

Ходаковский объяснил, что все упоминания Степана Бандеры* на Украине должны быть стёрты с лица земли.

Военачальник отметил, что нельзя считать переименование улиц и населённых пунктов на Украине залогом победы российской армии. Он сравнил это с манипуляциями фокусника, который пытается отвлечь внимание публики от главного.

Он напомнил о своей нашумевшей публикации, в которой он скептически оценивал восстановление памятников Владимиру Ленину в Херсоне.

"Где сейчас Херсон и что с этими памятниками?" — задался вопросом бывший командир донецкой "Альфы".

Ходаковский посоветовал сначала довести ситуацию до развязки, а потом провести голосование, предложив народу самому выбрать названия городов и улиц.

Ранее Александр Ходаковский рассказал, что наступательные действия российской армии не вызывают паники у ВСУ.

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.