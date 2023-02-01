Карелия не может позволить себе приобретение жилья для детей-сирот

Обеспечение детей-сирот жильём в Карелии сопряжено с большими сложностями.

Как пишет karelinform.ru, сейчас денежная выплата, которая начисляется этой категории социально незащищённых лиц, равна 1,5 миллионам рублей, и на эту сумму физически невозможно купить нормальную квартиру в Петрозаводске.

Дело в том, что по принятому в 2021 году закону на каждого сироту в Карелии положена сумма, равная среднерыночной стоимости 18 квадратных метров.

Отмечается, что в других регионах РФ детям-сиротам положено гораздо больше квадратных метров: например, в Курской области это 38 квадратных метров, в Тамбовской области — в 42 квадратных метра, в Курской области — 38 кв. м., а в Липецкой области норма составляет целых 45 квадратных метров.

При этом депутаты подчёркивают, что у регионального бюджета нет возможностей исправить текущую ситуацию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.