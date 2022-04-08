Власти Подмосковья помогут детям‑сиротам из Донбасса найти новые семьи в РФ

Зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин рассказал о гуманитарном проекте, который инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв для помощи детям-сиротам из Донбасса.

Власти Подмосковья хотят помочь детям, оставшимся без родителей, обрести новые семьи в России. По словам Духина, в ближайшее эксперты начнут искать сведения относительно того, есть ли у сирот родные в Московской области или в других регионах РФ.

"Мы хотим организовать анкетирование и сбор данных по всем детям относительно того, есть ли у них близкие родственники здесь или на территории России", — сказал он в интервью Телеканалу "360".

Если родных не найдут, то детям обеспечат временную опеку.

Как отметила уполномоченный по правам ребёнка в ДНР Элеонора Федоренко, Московская область уже много лет помогает детям Донбасса. Она добавила, что центр "Созвездие", расположенный в Красногорске, пятый год на постоянной основе принимает и детей, и родителей из ЛДНР.