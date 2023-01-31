Князев: за преступление с повреждением железнодорожных путей в Подмосковье подросткам грозит до десяти лет лишения свободы

Восьмиклассники из Чехова по заданию кураторов из мессенджера Telegram совершили преступление: повредили железнодорожные пути в Московской области. За содеянное подросткам обещали вознаграждение. Процесс выполнения задания был заснят на камеру телефона для отправки кураторам.

Адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнёры" Андрей Князев прокомментировал произошедшее и разъяснил, какое наказание грозит злоумышленникам.

Он отметил, что действия восьмиклассников попадают под уголовную статью. Поскольку они являются несовершеннолетними, им грозит не более десяти лет лишения свободы, но наказание будет реальным. Содеянное не отнесут к терроризму, так как для этого подросткам должно быть от 14 лет.

Князев сообщил, что в случае диверсии наказание бывает пожизненным. В этом случае преступление должно быть организовано группой, но в случае с восьмиклассниками этого не было.

Адвокат прокомментировал возможность избежать наказания.

"Бывает такая ситуация, особенно у несовершеннолетних, когда преступление признаётся малозначащим. Их освобождают. Но к таким преступлениям это точно не относится. Поэтому получат, честно говоря, по полной программе", — объяснил эксперт в беседе Pravda.Ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.