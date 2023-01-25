Власти Белгородской области и Крыма объяснили появление Зеленского в телеэфире заменой сигнала

Названа причина появления президента Украины Владимира Зеленского в эфире телеканалов Белгородской области и Крыма.

По словам представителя властей Белгородской области, это произошло из-за несанкционированной замены телесигнала со спутника, который вещает на территории московского часового пояса.

Также факт появления Зеленского в телеэфире подтвердил министр внутренней политики, информации и связи республики Крым Владимир Трегуб. По его словам, сейчас спецслужбы региона выясняют все детали случившегося.

Советник главы Крыма Олег Крючков считает, что во всем виноваты украинские хакеры. По его мнению, американские спецслужбы передали им коды доступа к частотам, на которых телеканалы выходят в эфир.

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