Депутат ГД выложил фото с надписью "Кадыров, мы с тобой", доказывая, что не оскорблял главу Чечни

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров после скандальной публикации с нападками на Рамзана Кадырова опубликовал снимок с надписью "Кадыров, мы с тобой".

Фёдоров активно доказывает, что он не оскорблял Кадырова в Сети.

По сообщению Telegram-канала "Осторожно, новости!", представитель "Единой России" со своими соратниками часто срывают акции оппозиционеров, однако перед Кадыров депутат явно спасовал.

24 января Фёдоров ввязался заочный спор с главой Чечни, который не одобрил призывы брить бороды на передовой. В Telegram-канале политика появилась публикация, в которой Кадырова объявили “не служившим в армии дураком". Скриншоты с фразой быстро были растиражированы в интернете.

Депутат после этого заверил, что не является автором поста, объяснив, что его подставили сотрудники ЦиПСО или ЦРУ, желая внести разногласия в лагерь российских патриотов.

Подтвердить своё уважение главе Чеченской республики он решил с помощь плаката с надписью: "Кадыров, мы с тобой".

Ранее Рамзан Кадыров резко отреагировал на акт сожжения Корана в Швеции.

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