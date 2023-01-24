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Депутат ГД выложил фото с надписью "Кадыров, мы с тобой", доказывая, что не оскорблял главу Чечни

Общество

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров после скандальной публикации с нападками на Рамзана Кадырова опубликовал снимок с надписью "Кадыров, мы с тобой".

Депутат ГД выложил фото с надписью "Кадыров, мы с тобой", доказывая, что не оскорблял главу Чечни

Фёдоров активно доказывает, что он не оскорблял Кадырова в Сети.

По сообщению Telegram-канала "Осторожно, новости!", представитель "Единой России" со своими соратниками часто срывают акции оппозиционеров, однако перед Кадыров депутат явно спасовал. 

24 января Фёдоров ввязался заочный спор с главой Чечни, который не одобрил призывы брить бороды на передовой. В Telegram-канале политика появилась публикация, в которой Кадырова объявили “не служившим в армии дураком". Скриншоты с фразой быстро были растиражированы в интернете. 

Депутат после этого заверил, что не является автором поста, объяснив, что его подставили сотрудники ЦиПСО или ЦРУ, желая внести разногласия в лагерь российских патриотов.

Подтвердить своё уважение главе Чеченской республики он решил с помощь плаката с надписью: "Кадыров, мы с тобой".

Ранее Рамзан Кадыров резко отреагировал на акт сожжения Корана в Швеции.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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