МК: на могиле Жириновского стали появляться загадочные рисунки

На могиле лидера ЛДПР Владимира Жириновского, умершего в апреле прошлого года, стали появляться мистические рисунки. Убедиться в этом смогли журналисты "МК", которые побывали на Новодевичьем кладбище.

По их словам, за могилой политика активно ухаживают, почти каждый день к ней приходят члены его партии. Здесь всегда почищен снег и стоят живые цветы.

Также на могиле Жириновского стали в последнее время возникать непонятные знаки, отмечают корреспонденты издания.

В тот день, когда на кладбище были репортёры, они увидели рисунок с изображением Бога, радуги и голубей, парящих в небе.

Кто сделал такой необычный рисунок и что он означает, осталось тайной. Однако устраивающие экскурсии по кладбищу люди рассказали, что регулярно и каждый раз новые рисунки появляются на могиле основателя ЛДПР, заключили репортёры.

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