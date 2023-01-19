Писательница Арбатова об изменениях в Instagram*: грудь перестала быть табуированной частью тела

Снятие запрета на публикацию женской груди в Instagram* и Facebook* — результат принципиально нового отношения к телу. Такое мнение выразила писательница, активная деятельница феминистского движения Мария Арбатова, комментируя в интервью Pravda.Ru грядущее ослабление цензуры в соцсетях.

По её словам, в США есть группы активисток, которые пытаются ходить по улицам с голой грудью, однако при основном населении из стран третьего мира такие акции небезопасны.

"На многих пляжах Европы, на том же Лазурном берегу эта тема никого не волнует. Женщина с закрытой грудью там смотрится как пришедшая в валенках. Если в XX веке женская грудь на Западе была строго табуированной частью тела, то к началу нынешнего века это постепенно размывалось", — сказала писательница.

Она добавила, что среди медийных личностей стало нормой рассказывать о пластических операциях по увеличению или уменьшению груди. Как пояснила Арбатова, теперь грудь, как и остальная внешность, стала "местом конкуренции хирургов". При этом собеседница издания решила не осуждать руководство соцсетей за ослабление цензуры, уточнив, что красивое тело нередко мотивирует на ведение здорового образа жизни.

Ранее стало известно, что компания Meta** планирует перестать удалять снимки с обнажёнными женскими сосками из принадлежащих ей социальных сетей.

* Принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.