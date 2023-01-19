Соцсети Facebook* и Instagram* разрешат женщинам показывать соски

Социальные сети Facebook* и Instagram* ослабят цензуру и перестанут удалять фотографии с обнажёнными женскими сосками. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на представителей Наблюдательного совета компании Meta**.

По информации издания, организация намерена изменить правила публикации подобных изображений. Как пояснили в совете, существующие ограничения, касающиеся демонстрации сосков, "сбивают с толку" некоторых пользователей.

Соцсети должны в течение 60 дней разрешить женщинам показывать соски в любых аккаунтах, отмечается в материале.

Ранее публицист Иван Новосёлов заявил, что блокировка западных социальных сетей защитит граждан России от манипуляций со стороны США и их партнёров.

* Принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

** Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.