Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Школьник умер в Москве от бессонницы
МИД Украины: мир по формуле Зеленского требует победы Киева на поле боя
Российская участница "Мисс Вселенная" Анна Линникова боится за свою жизнь из-за угроз
Прилепин о внесении Арестовича в базу "Миротворца": к столбу привяжут скотчем
Психолог рассказал, почему одни люди видят везде только плохое, а другие — только хорошее
Юрист: YouTube в России закрывать нецелесообразно
Риттер: Чикаго времён Аль-Капоне, в сравнении с Украиной сейчас, "оазис безопасности"
Певец Сергей Галанин осудил Монеточку за поддержку Украины и нацистские лозунги
Офицер разведки США Риттер: Путин жёстко ответил Западу

Блогера из России Стаса Васильева ("Ай, Как Просто") внесли в базу "Миротворца" за антиукраинскую позицию

Общество

Российский блогер Стас Васильев внесён в базу "Миротворца" за антиукраинскую позицию. Об этом проинформировал Telegram-канал Mash.

Стас Ай как просто, Стас Васильев
Стас Васильев

Блогер известен псевдонимом "Ай, Как Просто". В его досье на сайте говорится, что он покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины и пропагандирует российский "фашизм и нацизм". Кроме того, портал сообщает, что Васильев оказывает информационную поддержку СВО.

Недавно YouTube удалил пять каналов блогера со своей платформы и ролики с его участием.

Ранее в базу "Миротворца" был включён экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, подавший в отставку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Соледаре сотни брошенных трупов украинских боевиков — тела до сих пор собирают

Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами".

В Соледаре сотни брошенных трупов украинских боевиков — тела до сих пор собирают
Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной
Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
Читатели DM жёстко раскритиковали жену Зеленского из-за её поездки на ВЭФ в Давосе
Войну меряют не только кровью, но и деньгами Сергей Лебедев Знак зодиака 18 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев "Алиса, где встретить призрака в России?" Дмитрий Соколов
Бойцы ВС РФ сбили гигантский дрон-бомбардировщик ВСУ под Артёмовском
В Киеве признали уязвимость центров принятия решений перед российскими ракетами
В Варшаве на аукционе выставили на продажу личные вещи военнопленных ВС РФ
В Варшаве на аукционе выставили на продажу личные вещи военнопленных ВС РФ
Последние материалы
Юрист: YouTube в России закрывать нецелесообразно
Риттер: Чикаго времён Аль-Капоне, в сравнении с Украиной сейчас, "оазис безопасности"
Певец Сергей Галанин осудил Монеточку за поддержку Украины и нацистские лозунги
Офицер разведки США Риттер: Путин жёстко ответил Западу
Вертолёты "Чёрная акула" и "Аллигатор" съедят" танки Bulldog и Leopard на Украине, заявили в Госдуме
Ищенко назвал сознательное завышение численности населения причиной обвала военного потенциала Украины
После гибели Монастырского МВД временно возглавил "психолог Авакова" Клименко
Диетолог: "Уменьшать калорийность пищи можно не более чем на 15-25%"
Украина может прекратить боевые действия в любой момент, заявил дипломат Гаврилов
Охранник хосписа встретился с призраком умершей пациентки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников