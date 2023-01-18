Блогера из России Стаса Васильева ("Ай, Как Просто") внесли в базу "Миротворца" за антиукраинскую позицию

Российский блогер Стас Васильев внесён в базу "Миротворца" за антиукраинскую позицию. Об этом проинформировал Telegram-канал Mash.

Стас Васильев

Блогер известен псевдонимом "Ай, Как Просто". В его досье на сайте говорится, что он покушается на суверенитет и территориальную целостность Украины и пропагандирует российский "фашизм и нацизм". Кроме того, портал сообщает, что Васильев оказывает информационную поддержку СВО.

Недавно YouTube удалил пять каналов блогера со своей платформы и ролики с его участием.

Ранее в базу "Миротворца" был включён экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, подавший в отставку.

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