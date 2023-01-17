Песков рассказал о завтрашнем выступлении Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить слухам по поводу содержания завтрашней речи Владимира Путина.

Песков в беседе с Осторожно Media заверил, что Владимир Путин 18 января не намерен объявлять о новой волне мобилизации или смене режима спецоперации на Украине.

"Это всё слухи. Не слушайте их”, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

В России множатся слухи о том, что глава РФ намерен во время мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда объявит о полномасштабной войне с Украиной или о всеобщей мобилизации в России.

Высказываются также предположения о том, что статус СВО изменится на контртеррористическую операцию.

Ранее Песков рассказал, что слухи о новой волне мобилизации в РФ идут из-за границы.

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