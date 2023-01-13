Жительницу Тюмени оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию войск ВС РФ

Жительница Тюмени была оштрафована на 30 тысяч рублей за плакат с надписью "НЕТ В***Е*". С ним она появилась на центральной площади столицы. Событие произошло 24 ноября 2022 года.

Действия 25-летней девушки содержат дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации. Суд назначил наказание в виде штрафа, пишет nashgorod.ru.

Ранее одному из жителей Тюмени пришлось выплатить 50 тысяч рублей за публичное осуждение военных армии России в присутствии сотрудников ГИБДД.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине

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